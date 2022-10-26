Гонконг, Китай, , 06:21 — REGNUM Бюро образования Специального административного района (САР) Гонконг распространило циркуляр для всех школ Гонконга, в котором были объявлены подробности требования к вновь назначенным учителям сдавать экзамен по Основному закону и закону о национальной безопасности (BLNST), начиная с 2023-24 учебного года, сообщает 25 октября газета Global Times.

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Представитель бюро образования сказал, что основной закон тесно связан с повседневной жизнью и является ключевым элементом школьной программы, которая должна быть усилена. Учителя должны иметь правильное понимание Основного закона, чтобы они могли просвещать студентов и помогать им правильно понимать конституционный статус Гонконга и развивать позитивное отношение к Основному закону и принципу «Одна страна, две системы».

В настоящее время вновь назначенные учителя в государственных школах должны сдать экзамен по основам права, чтобы быть допущенными к работе. Как было объявлено в Программном послании главы исполнительной власти на 2022 год, требование к тестированию по основному закону будет распространено на все школы и детские сады, участвующие в программе прямого субсидирования, начиная с 2023-24 учебного года, сообщает региональное правительство.

Тест охватывает Основной закон и Закон о национальной безопасности. Помимо обычных учителей, вновь назначенные учителя, получающие денежную субсидию, также должны пройти тест. По словам представителя бюро образования, это требование распространяется на все классы учителей, включая директоров школ.

В этом учебном году бюро образования проведет пять раундов BLNST для обладателей дипломов и лиц, не имеющих дипломов, с учетом различных требований к поступлению на преподавательские должности в средних и начальных школах, а также в детских садах.

Учителя, которые сдали и получили проходной результат на любом тесте по основному праву и планируют поступить на работу в школу или сменить школу в 2023-24 учебном году, должны сдать BLNST и получить проходной результат, чтобы быть рассмотренными для назначения, сказал пресс-секретарь.

Что касается содержания и формата BLNST, организованного региональным бюро образования, бюро использовало информацию о мероприятиях BLNST, проведенных Бюро гражданской службы.

Письменный тест, проводимый бюро, представляет собой двуязычную работу на английском и китайском языках, и кандидаты, набравшие не менее 10 баллов из 20 вопросов с множественным выбором, будут считаться имеющими проходной результат в BLNST. Учителя, получившие проходной балл в BLNST, выданный Бюро гражданской службы, будут считаться выполнившими соответствующее требование и не обязаны повторно сдавать BLNST Бюро образования.

Первый раунд BLNST на уровне степени запланирован на 3 декабря. Те, кто заинтересован, могут подать заявку со среды по 7 ноября через онлайн-систему подачи заявок на веб-странице бюро образования. Остальные даты тестирования будут объявлены позже в установленном порядке, сообщается на новостном сайте регионального правительства.