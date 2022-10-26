Петропавловск-Камчатский, , 06:20 — REGNUM На Камчатке с начала нового учебного года поступило уже восемь сигналов о минировании учреждений образования. Вопросы антитеррористической защищенности региона обсудили на очередном заседании оперативного штаба, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в краевом правительстве.

Эвакуация Pixabay.com

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Губернатор края Владимир Солодов отметил, что необходимо принимать дополнительные меры, направленные на устранение выявленных недостатков в антитеррористической защищенности объектов сферы образования.

Также рассматривались вопросы по обеспечению безопасности на ядерно и радиационно опасных объектах.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Санкт-Петербурга определили районы, куда эвакуируют горожан в случае возникновения чрезвычайных ситуацией.