Вашингтон, , 06:19 — REGNUM Власти США не планируют вмешиваться в борьбу за выбор лидера венесуэльской оппозиции. Об этом пишет американское издание Miami Herald со ссылкой на представителя Белого дома.

Хуан Гуайдо Asambleanacional.gob.ve

«Администрация США не будет вмешиваться в борьбу за лидерство в оппозиционном движении Венесуэлы», — говорится в сообщении издания.

Отмечается также, что данное решение нанесёт ещё один удар по репутации оппозиционера Хуана Гуайдо, которому ранее Вашингтон оказывал поддержку и который стремительно теряет своё влияние на Западе из-за укрепления власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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