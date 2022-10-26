Вашингтон, 26 октября, 2022, 06:19 — ИА Регнум. Власти США не планируют вмешиваться в борьбу за выбор лидера венесуэльской оппозиции. Об этом пишет американское издание Miami Herald со ссылкой на представителя Белого дома.

Asambleanacional.gob.ve Хуан Гуайдо

«Администрация США не будет вмешиваться в борьбу за лидерство в оппозиционном движении Венесуэлы», — говорится в сообщении издания.

Отмечается также, что данное решение нанесёт ещё один удар по репутации оппозиционера Хуана Гуайдо, которому ранее Вашингтон оказывал поддержку и который стремительно теряет своё влияние на Западе из-за укрепления власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.