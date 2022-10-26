Лос-Анджелес, США, , 06:16 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Disney Plus и Marvel Studios представили первый трейлер будущего специального эпизода «Стражей галактики». Режиссёр Джеймс Ганн опубликовал ролик 25 октября на своей странице в соцсети.

Х/ф «Стражи Галактики», постер, 2014 г

В минутном ролике зрители могут видеть всех основных персонажей фильмов франшизы: Звёздного Лорда, Грута, Реактивного Енота, Дракса, Небулу, Мантис и других. Сюжет спецэпизода расскажет о том, как они будут пытаться развеселить героя Криса Пратта. Он не чувствует духа Рождества и грустит, поскольку думает о Гаморе (Зои Салдана), которую потерял во время событий кинокомикса «Мстители: Финал».

Для справки: премьера спецэпизода «Стражей галактики» состоится на сайте Disney Plus 25 ноября 2022 года. Релиз третьего полнометражного фильма франшизы запланирован на 5 мая 2023 года.

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