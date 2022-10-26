Пекин, 26 октября, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян подписал постановление, обнародовавшее положение о содействии развитию самозанятого бизнеса, сообщает 25 октября агентство Синьхуа.

Ли Кэцян reg

Постановление, которое вступит в силу 1 ноября 2022 года, устанавливает конкретные преференции в таких областях, как оптимизация бизнес-среды и защита законных прав и интересов самозанятых предприятий.

Постановление разъясняет роль самозанятых предприятий в социалистической рыночной экономике и основные принципы содействия их развитию, а также обещает упростить административные процедуры и улучшить деловую среду для создания благоприятных условий для здорового развития таких предприятий. Между тем, в регламенте прописан рабочий механизм содействия развитию бизнеса.

Поддержка этих предприятий в таких областях, как регистрация субъектов рынка, услуги по ежегодной отчетности, предоставление помещений для бизнеса, а также капитала, налогообложения, финансов, социального обеспечения, предпринимательства и занятости, будет оказываться правительством и его соответствующими департаментами. Согласно постановлению, страна также усилит защиту законных прав и интересов самозанятых предпринимателей.