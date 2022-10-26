Новокузнецк, Кемеровская область, , 06:11 — REGNUM В Новокузнецке студенты создали добровольческий отряд волонтёров «Сибиряк». Они собирают и отправляют участникам спецоперации медикаменты и тёплые вещи. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении культуры и молодёжной политики города.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«У каждого из нас есть свои жизненные трудности и неурядицы, но если мы можем сохранить чьи-то жизнь и здоровье мы обязаны это сделать. Шоколадкой, жгутом, бинтом — не важно. Главное, чтобы там, на другом конце страны солдат открыл коробку, улыбнулся и привёз потом эту улыбку домой, — говорится в телеграм-канале отряда. — Быть героем можно по разному, у тебя есть шанс стать героем прямо сейчас: участвуй в сборах, помогай искать необходимые вещи, давай знать если кому-то из знакомых военных нужна поддержка прямо сейчас. Вместе мы обязательно справимся».

Отметим, что волонтёры также собирают посылки для отряда Барс-13 и через Белгород доставляют все необходимое бойцам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кузбассе всё больше людей включаются в акцию по поддержке мобилизованных — бизнесмены, школьники и пенсионеры. Так, 77-летний ветеран труда, пасечник из села Подгорное Виктор Политов привёз мед и 60 рамок с сотами для военнослужащих.

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