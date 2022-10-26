Пекин, , 06:09 — REGNUM Высокопоставленный чиновник Коммунистической партии Китая (КПК) 25 октября проинформировал лиц, не входящих в КПК, о руководящих принципах ХХ съезда КПК, сообщает агентство Синьхуа.

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По поручению Центрального комитета КПК руководитель отдела работы Единого фронта Центрального комитета КПК Йоу Цюань передал эти руководящие принципы членам центральных комитетов политических партий Китая, не входящих в КПК, и Всекитайской федерации промышленности и торговли, а также представителям беспартийных.

Отметив большое значение ХХ съезда КПК, Йоу подчеркнул, что изучение и реализация руководящих принципов съезда является первостепенной политической задачей объединенного фронта в настоящее время и на некоторое время вперед.

Йоу выразил надежду на то, что будут предприняты усилия по объединению воли и сил для выполнения договоренностей, достигнутых ХХ съездом КПК, и продвижения великого обновления китайской нации на всех фронтах через китайский путь модернизации.