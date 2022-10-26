Пекин, 26 октября, 2022, 06:09 — ИА Регнум. Высокопоставленный чиновник Коммунистической партии Китая (КПК) 25 октября проинформировал лиц, не входящих в КПК, о руководящих принципах ХХ съезда КПК, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По поручению Центрального комитета КПК руководитель отдела работы Единого фронта Центрального комитета КПК Йоу Цюань передал эти руководящие принципы членам центральных комитетов политических партий Китая, не входящих в КПК, и Всекитайской федерации промышленности и торговли, а также представителям беспартийных.

Отметив большое значение ХХ съезда КПК, Йоу подчеркнул, что изучение и реализация руководящих принципов съезда является первостепенной политической задачей объединенного фронта в настоящее время и на некоторое время вперед.

Йоу выразил надежду на то, что будут предприняты усилия по объединению воли и сил для выполнения договоренностей, достигнутых ХХ съездом КПК, и продвижения великого обновления китайской нации на всех фронтах через китайский путь модернизации.