Пекин, , 06:05 — REGNUM Бюджетные поступления Китая упали на 6,6% в годовом исчислении за первые девять месяцев 2022 года, показали официальные данные, передает 25 октября агентство Синьхуа.

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По данным Министерства финансов КНР, за этот период бюджетные доходы страны составили примерно 15,3 трлн юаней (около $2,13 трлн). Без учета влияния возврата налоговых льгот по налогу на добавленную стоимость, налоговые поступления выросли на 4,1% по сравнению с предыдущим годом.

Центральное правительство собрало около 6,99 трлн юаней бюджетных поступлений, что на 8,6% меньше, а местные органы власти собрали 8,32 трлн юаней, что на 4,9% меньше в годовом исчислении соответственно.

За период с января по сентябрь налоговые поступления составили почти 12,44 трлн юаней, что на 11,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным министерства, за этот период бюджетные расходы выросли на 6,2% в годовом исчислении и составили около 19,04 трлн юаней.