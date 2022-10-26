Пекин, 26 октября, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Китай введет налог на потребление электронных сигарет с 1 ноября 2022 года, объявило 25 октября Министерство финансов КНР, передает агентство Синьхуа.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж Вячеслав Котеночкин. 1971. СССР Дым сигарет

Ставка налога на производство и импорт электронных сигарет установлена на уровне 36%, в то время как для оптового бизнеса она составляет 11%, говорится в заявлении министерства, опубликованном совместно с Главным таможенным управлением и Государственной налоговой администрацией Китая. Согласно заявлению, этот шаг направлен на совершенствование системы налогообложения потребления и повышение эффективности ее роли в поощрении здорового потребления.

Чтобы усилить надзор за электронными сигаретами, ранее в этом году Китай издал постановление для отрасли, которое ввело управление лицензиями для предприятий по производству электронных сигарет, оптовой и розничной торговли, а также запретило открывать точки продажи электронных сигарет вблизи школ.