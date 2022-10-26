Москва, , 06:02 — REGNUM Российское предприятие «Юроп фудс ГБ», производящее продукцию под брендом Gallina Blanca, выкупил холдинг HYSG Group, владелец известного бренда «Доширак». Сделка состоялась 25 октября, это следует из данных, опубликованных на сайте Единого государственного реестра юридических лиц.

Лапша быстрого приготовления Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Согласно данным реестра, генеральным директором «Юроп фудс ГБ» теперь является бизнесмен из Южной Кореи Рю Тэджун. Как единственный акционер в сделке выступил сингапурский холдинг HYSG Group, ранее известный под именем Korea Yakult.

«Юроп фудс ГБ» с 1998 года является управляющей компанией фабрики в Нижнем Новгороде, выпускающей бульонные кубики, приправы и макаронные изделия, испанской GBFoods, — именно ей принадлежит бренд Gallina Blanca. В конце 2021 года Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ООО «СиДжи фудс», структуры CG Foods, о приобретении 100% ЗАО «Юроп фудс ГБ».

Поясняется, что производитель из Испании планировал уход из России в декабре 2021 года. Выкупить бизнес компании в России намеревались структуры непальской компании Chaudhary Group, специализирующейся на выпуске снеков, сладостей и чипсов в Непале, Индии, Бангладеш, Сербии и Казахстане. Однако сделка так и не состоялась.

В свою очередь, сингапурская Korea Yakult начиная с 2004 года вкладывается в производство продукции быстрого приготовления в России. Заводы компании расположены в Подмосковье и в Рязани. Общий объём инвестиций, согласно данным Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), составляет $110 млн.

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