Южно-Сахалинск, 26 октября, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Сахалин помог восстановить в Шахтёрске Донецкой Народной Республики две школы. В городе побывал и ознакомился с ходом подготовки к зиме губернатор островного региона Валерий Лимаренко, сообщили в правительстве области.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Флаги ДНР и России

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«Очень важно дать людям тепло и свет, обеспечить подрастающему поколению возможность учиться в нормальных условиях», — отметил Лимаренко.

В школах отремонтировали кровли, привели в порядок стены и полы, спортивный зал и столовую, поставили новые пластиковые окна, закупили оборудование, мебель, установили игровые площадки.

Также восстановлены два детских сада, в которых заменили кровли и окна, обустроили прилегающую территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал специальную военную операцию на территории б. УССР «джихадом» (священной войной) и призвал всех мусульман не искать отговорки для участия в ней.