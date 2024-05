Пекин, 26 октября, 2022, 05:58 — ИА Регнум. FAW-Volkswagen Automobile Co., Ltd., совместное предприятие China FAW Group Co., Ltd. и Volkswagen AG по производству легковых автомобилей, по состоянию на 25 октября выпустило 25 млн автомобилей, сообщает агентство Синьхуа.

Autohome FAW Bestune T99

25-миллионный автомобиль, выпущенный компанией, был внедорожником вендора и сошел с конвейера на производственной базе компании в Чанчуне, столице провинции Цзилинь на северо-востоке Китая.

Примечательно, что компании потребовалось всего два года и семь месяцев, чтобы увеличить объем производства автомобилей с 20 млн автомобилей до 25 млн автомобилей, что сделало ее единственным китайским предприятием по производству легковых автомобилей, которое с 2020 года произвело и продало в Китае более 5 млн автомобилей, по данным компании.

Основанная в 1991 году, компания FAW-Volkswagen превратилась в одного из самых продаваемых производителей легковых автомобилей на крупнейшем автомобильном рынке мира. В настоящее время автопроизводитель располагает производственными базами в пяти китайских городах, а именно в Чанчуне, Фошане, Чэнду, Циндао и Тяньцзине.