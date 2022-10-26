Сеул, , 05:55 — REGNUM Директор национальной разведывательной службы Южной Кореи Чо Сан Чжун подал в отставку, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на источники.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что заявление об увольнении главы разведслужбы президент республики Юн Сок Ёль принял еще 25 октября. В ведомстве указали, что директор решил уйти в отставку по личным причинам, других подробностей об этом не приводилось.

Агентство отмечает, что Чо Сан Чжун был одним из наиболее близких соратников действующего президента Южной Кореи. Пост главы национальной разведывательной службы республики он занял в июне 2022 года. Рёнхап указывает, что обстоятельства ухода главы разведслужбы в отставку до сих пор не ясны.