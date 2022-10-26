26 октября 2022 | Время чтения 12 мин

Анастасия Степанова, , 08:58 — REGNUM Спустя 13 лет с начала распродажи имущества «Саратовского авиационного завода», строившего знаменитые «ястребки», что били фашистов в небе в годы Великой Отечественной войны, следствие завершило расследование уголовного дела в отношении бывших топ-менеджеров. Их обвиняют в преднамеренном банкротстве стратегического предприятия, которое прекратило своё существование десять лет назад — в 2012 году. ИА REGNUM в течение трёх лет сообщало о ситуации вокруг предприятия, выпустив целую серию материалов. Подробности того, как цинично разоряли авиационный актив страны, умудрившись продать в частные руки даже защитные сооружения гражданской обороны, — в материале.

Истребитель Як-3, приобретённый на средства Ферапонта Головатого и переданный Борису Еремину

Саратовский авиационный завод вёл свою историю с декабря 1931 года и до 1937 года назывался Саратовский завод комбайнов (СЗК) имени товарища Шеболдаева. На старте деятельности предприятие производило зерноуборочные комбайны собственной марки — «СЗК». Но уже с 1937 года из-за угрозы военного нападения на СССР завод перепрофилировали под авиационный. С его мощностей, помимо легендарных истребителей Як-1 и Як-3, сошли в том числе пассажирские Як-40, Як-42, палубные самолёты с вертикальным взлётом и посадкой Як-38. Первый самолёт взлетел с аэродрома САЗ 28 октября 1938 года. Это был скоростной разведчик Р-10, у которого была довольно солидная для тех времён скорость.

В годы Великой Отечественной войны многие работники САЗ ушли на фронт, им на смену пришли подростки и женщины. В июле 1942 года Саратовский авиационный завод получил высшую награду СССР — орден Ленина. В годы войны авиазавод Саратова отправлял на фронт не только самолёты-истребители, но и автоматы ППШ, корпуса гранат Ф-1, мины, зенитные установки. По открытым сведениям, именно на саратовских самолётах сражались французские лётчики полка «Нормандия-Неман» и польского полка «Варшава».

Великая история, великая память и такая горькая судьба — в 2012 году САЗ был ликвидирован после процедуры банкротства. При этом никаких реальных оснований для банкротства у него не было, но были мощные (дорогостоящие) активы (цеха, земли, оборудование, здания и сооружения, наработки и кадровый потенциал), которые не давали покоя дельцам.

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Уголовное дело

25 октября 2022 года Следственный комитет России сообщил, что главное следственное управление завершило расследование уголовного дела в отношении Игоря Скляра и Олега Фомина. Фигурантов обвиняют в преднамеренном банкротстве, злоупотреблении полномочиями и неисполнении обязанностей налогового агента ЗАО «Саратовский авиационный завод» — некогда старейшего авиазавода России.

Следствие считает, что в 2009 году Скляр, будучи гендиректором, и Фомин, будучи главой совета директоров, «вывели ликвидное имущество завода по заниженной стоимости». Им вменяется также и создание искусственной кредиторской задолженности, что в итоге привело к банкротству и ликвидации юрлица. Материальный ущерб предприятию оценили в 895,8 млн рублей. Также гендиректор не перечислил в бюджет НДФЛ, исчисленный из зарплаты работников завода, в размере 41,3 млн рублей.

Преступления выявили в 2016 году, и все эти долгие шесть лет шло расследование. Проводились экспертизы, следственные действия. Немалая заслуга в том, что история дошла до возбуждения уголовного дела, принадлежит и ветерану САЗ Александру Бернадскому, который эти годы звонил во все колокола, привлекая внимания к тому, что происходило на авиазаводе.

Бернадский также соавтор книги о заводе «Судьба…», одна из глав которой легла в основу уголовного дела по преднамеренному банкротству САЗа. Книга была издана в 2014 году.

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Судьбу фигурантов уголовного дела теперь решит суд.

Александр Бернадский © Из личного архива А.Ф. Бернадского

Банкротное дело и распродажа активов

У САЗ было два этапа банкротства, точнее, два отдельных дела. По первому в июле 2006 года было введено наблюдение, которое перешло во внешнее управление уже в марте 2007 года, а в 2008 году — в конкурсное производство. Так на САЗ в сентябре 2007 года появился Игорь Скляр, который сначала имел статус арбитражного управляющего, но позднее, после завершения первого банкротного дела, стал числиться директором. Именно на первом этапе и могла быть заложена «финансовая бомба» в судьбе САЗ.

Важный нюанс: Федеральное агентство по промышленности в 2008 году пыталось обжаловать введение банкротства, среди прочего указывая на то, что «внешний управляющий Скляр И. Е. в нарушение статьи 195 Закона о банкротстве не представил план внешнего управления, а также отсутствуют сведения о действиях внешнего управляющего, направленных на восстановление платежеспособности ЗАО «САЗ». Там же уточнялось, что так как САЗ — стратегическое предприятие, то и в процедуре банкротства «необходимо применение особых условий, установленных законодательством». Госведомство настаивало на том, что действия «внешнего управляющего причиняют фактический ущерб интересам должника», который не может приступить к расчётам с кредиторами и «неминуемо движется к процедуре конкурсного производства». Упоминался и тот факт, что Скляру за счёт средств завода ежемесячно (напомним, 2007 год!) выплачивалось 60 тыс. рублей и выплаченная сумма вознаграждения составила 420 000 рублей. И это из средств должника, который находится в тяжелом финансовом положении. Оспорить вердикт агентство не смогло, его оставили в силе.

Первое банкротное дело завершили в декабре 2008 года после подписания мирового соглашения. Решить проблемы с кредиторами собирались, взяв в долг у «Маст Банка», для производства (доведения до лётной годности) трёх самолетов Як — 42Д по контракту с ООО «Авиакомпания «Тулпар». Их планировали продать за 1,4 млрд рублей. Конкурсный управляющий в лице Скляра в суде заявил, что «полученных денежных средств будет достаточно на погашение всех требований кредиторов, и часть средств останется на развитие предприятия». Тем же решением суда Скляра из арбитражных управляющих перевели в руководители САЗ.

Не прошло и двух лет, как САЗ снова стал фигурантом дела о несостоятельности, а к тому моменту с баланса предприятия убыли некоторые активы.

Один из кабинетов в заброшенном корпусе Саратовского авиационного завода (сс) Puperman99

В июле 2010 года в арбитраже стартовало новое банкротное дело в отношении САЗ, которое завершилось ликвидацией юрлица. Гендиректором САЗ тогда всё также был будущий фигурант уголовного дела Скляр.

Уже через месяц, в августе 2010 года, в отношении завода по инициативе кредитора — некоего Дмитрия Короткова ввели первый этап процедуры несостоятельности — наблюдение. И долг-то перед Коротковым для САЗ был копеечным — всего 987,95 тыс. рублей. Возник он из-за вовремя не возвращённого по договору займа (к слову, беспроцентного). Подписан этот договор был ещё в сентябре 2004 года. Что мешало директору в срок выплатить долг и не доводить ситуацию до банкротного производства? На этот вопрос ответит суд, когда ознакомится с многочисленными томами уголовного дела.

Вот так с копеечной задолженности началась окончательная банкротная история САЗ. Надо отметить — довольно динамичная история.

Уже в феврале 2011 года завод признали банкротом и ввели в отношении него конкурсное производство. И временным управляющим, и конкурсным был участник саморегулируемой организации арбитражных управляющих Некоммерческое партнерство «Межрегиональная ассоциация профессиональных арбитражных управляющих «Лига» из Пензы — Геннадий Балашов. И вот что интересно: некий Игорь Ефимович Скляр (полный тёзка директора САЗ) фигурировал в качестве руководителя десятка пензенских предприятий, большинство из которых на сегодня ликвидированы по решению судов (а иные — после банкротства). Более того, по данным базы «Контур. Фокус», некий Игорь Ефимович Скляр был соучредителем ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига» из Пензы (ранее носило наименование некоммерческого партнёрства «Межрегиональная ассоциация профессиональных арбитражных управляющих «Лига»). Председателем совета этой ассоциации был Олег Владимирович Фомин — тёзка ещё одного фигуранта уголовного дела по САЗ. Игорь Скляр также выступал соучредителем общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих Пензенской области», в числе соучредителей которой отметился и Геннадий Балашов. Вот такие удивительные совпадения.

Заготовительно-штамповочный корпус завода в 2015 году (сс) Красный Текстильщик

В ходе последнего судебного заседания по банкротной процедуре конкурсный управляющий Балашов уточнял, что долг САЗ на июнь 2012 года составляет 1 033 187 298,07 рубля. Управляющий также добавил, что «по результатам инвентаризации имущества должника балансовая стоимость имущества должника, включенного в конкурсную массу, составила 308 686,3 тыс. рублей». Казалось бы, а как же земли, здания, оборудование? А вот тут и начинается самое интересное. К моменту банкротства львиная часть активов, которые могли бы покрыть долги, уже была распродана. За что и предстоит ответить фигурантам уголовного дела.

21.09.2012 года в ЕГРЮЛ была внесена запись о том, что ЗАО «Саратовский авиационный завод» прекратило деятельность «в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства».

Как возвращали имущество

Но на том история САЗ не закончилась. С привлечением неравнодушных граждан, в том числе ветеранов завода, депутатов, по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина была создана рабочая группа, в задачи которой входило установление имущества САЗ и возвращение его из чужого незаконного владения на баланс государства. В неё вошли представители надзорных ведомств и Росимущества.

Параллельно с расследованием уголовного дела все эти годы шли судебные слушания по возвращению распроданных активов САЗ. К моменту вынесения вердикта сооружения, участки и здания успевали сменить несколько рук. Например, в декабре 2018 года арбитраж Саратовской области частично удовлетворил иск управления Росимущества к ООО «ПирроГрупп», истребовав из незаконного владения защитные сооружения гражданской обороны 2-го класса защиты — убежище №3 и №4 общей площадью 500 и 585 кв. м.

Или вот — в марте 2019 года был истребован участок площадью порядка 608 кв. метров, переданный под жилищную застройку. Тогда же истребовались у ООО «Торговый центр «Оранжевый» как из незаконного владения 16 земельных участков общей площадью почти 11 га. Юрлицо-собственник на тот момент был аффилирован с одним из тройки самых богатых аграриев Самарской области Гамалем Замальдиновым.

Торговый центр «Оранжевый» (сс) Красный Текстильщик

По подсчётам экспертов, от САЗ в чужое незаконное владение убыло около 80 земельных наделов разной площади.

Судебные дела по возвращению имущества насчитывают тысячи страниц. Некоторые споры длились годами, но завершились победой РФ.

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В ходе судов выяснилось, что имущество САЗ было федеральной собственностью по постановлению Верховного Совета РФ №3020−1 от 27.12.1991 года, как предприятия оборонного комплекса, выпускающего летательные аппараты и военную продукцию, и с 16 января 1992 года (даты вступления документа в законную силу) имущество из федеральной собственности не выбывало. То есть продавать активы никто не имел права, но всё же распродал.

Но даже несмотря на это, вернуть удалось далеко не всё — на некоторых участках завода к дате заседаний уже были построены новые здания, строения. Если открыть адресную книгу на странице с бывшим адресом прописки САЗ, то такой же адрес будет иметь, например, торговый центр.

На сегодня по адресу «прописки» САЗ также базируется малое предприятие — ООО завод «Сокол» закрытого акционерного общества «Саратовский авиационный завод». Именно на «Сокол» ушла работать часть сотрудников САЗ.

В условиях западных санкций, возникших проблем с лизингом иностранных воздушных судов, судьба Саратовского авиационного завода выглядит ещё более остро. Сейчас России, как никогда, не помешали бы и кадры, и промышленные мощности САЗ.