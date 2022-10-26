Лондон, 26 октября 2022, 05:54 — REGNUM Известный британский автогонщик Льюис Хэмилтон, выступавший за команду McLaren F1 Team в гонках серии «Формула-1», основал кинокомпанию Dawn Apollo Films. Об этом 25 октября сообщил портал Deadline.

Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
(сс) Morio

Руководить Dawn Apollo Films будет менеджер гонщика Пенни Тоу, компания уже заключила соглашение с онлайн-кинотеатром Apple TV Plus, в рамках которого она реализует для него два проекта.

Первый проект — это пока не имеющий названия фильм режиссёра Джона КрасинскиТоп Ган 2: Мэверик») о гонщике, который решает вернуться в автоспорт, чтобы помочь новичку. Главную роль в этой картине исполнит Брэд Питт. Что касается второго, то это будет документальный фильм, посвящённый карьере самого Хэмилтона.

Напомним, 26 сентября 2021 года Льюис Хэмилтон выиграл 100-ю гонку в своей карьере, одержав победу в Гран-при России. В «Формулу-1» гонщик пришёл в 2007 году, заменив в команде McLaren Кими Райкконена.

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