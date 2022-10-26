Лондон, 26 октября, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Известный британский автогонщик Льюис Хэмилтон, выступавший за команду McLaren F1 Team в гонках серии «Формула-1», основал кинокомпанию Dawn Apollo Films. Об этом 25 октября сообщил портал Deadline.

(сс) Morio Льюис Хэмилтон

Руководить Dawn Apollo Films будет менеджер гонщика Пенни Тоу, компания уже заключила соглашение с онлайн-кинотеатром Apple TV Plus, в рамках которого она реализует для него два проекта.

Первый проект — это пока не имеющий названия фильм режиссёра Джона Красински («Топ Ган 2: Мэверик») о гонщике, который решает вернуться в автоспорт, чтобы помочь новичку. Главную роль в этой картине исполнит Брэд Питт. Что касается второго, то это будет документальный фильм, посвящённый карьере самого Хэмилтона.

Напомним, 26 сентября 2021 года Льюис Хэмилтон выиграл 100-ю гонку в своей карьере, одержав победу в Гран-при России. В «Формулу-1» гонщик пришёл в 2007 году, заменив в команде McLaren Кими Райкконена.