Куньмин, Китай, 26 октября, 2022, 05:53 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда объединили усилия для начала 122-го совместного патрулирования реки Меконг, сообщает 25 октября агентство Синьхуа.

Daniel Berthold В дельте Меконга

В общей сложности в операции приняли участие четыре судна. Два китайских судна вышли утром из порта Цзинха в Шиуабаньна-Дайском автономном округе провинции Юньнань на юго-западе Китая. Во время патрулирования, которое, как ожидается, продлится четыре дня и три ночи, суда четырех стран пройдут более 600 км, уделяя особое внимание борьбе с трансграничной преступностью для обеспечения безопасности и стабильности вдоль реки.

Река Меконг, известная в Китае как река Ланьцанцзян, является жизненно важным водным путем для трансграничных перевозок. Китай, Лаос, Мьянма и Таиланд проводят совместное патрулирование на реке с декабря 2011 года.