Анадырь, 26 октября, 2022, 05:47 — ИА Регнум. Ассоциация рыбопромышленников и переработчиков Чукотки выступила инициатором присоединения региона к эксперименту по регулированию перевозок лососевой икры, сообщили в пресс-службе правительства округа.

Pixabay.com Красная икра

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«Предложение об ограничениях провоза самолётом икры вызвано тем, что ежегодно в летний сезон жители вывозят в больших количествах красную икру, которая не всегда является легальной. Поэтому урегулирование механизма перевозки икры в багаже и ручной клади станет одним из дополнительных способов пресечения браконьерства», — пояснила председатель комитета по рыболовству окружного департамента сельского хозяйства и продовольствия Алена Пиняева.

С территории Чукотки в 2022 году вывезено авиатранспортом не менее 12,4 тонн, а в 2021 году — 19,7 тонн икры неизвестного происхождения, что, оценочно, нанесло более 900 млн рублей потенциального ущерба.

Сотрудниками полиции в результате проведенных мероприятий в 2022 году составлено 34 административных протокола за нарушения в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, а также выявлено три преступления по факту незаконного вылова лососевых видов рыб.

Члены Чукотского рыбохозяйственного совета поддержали предложение региональной Ассоциации рыбопромышленников и переработчиков о присоединении к эксперименту. Соответствующие обращения будут направлены в Министерство сельского хозяйства РФ и в федеральное агентство по рыболовству.

На Камчатке такая практика будет применяться с 1 ноября 2022 года — жители и гости соседнего региона смогут перевозить воздушным транспортом не белее 10 кг красной икры непромышленного изготовления на одного пассажира за один рейс. Эти меры призваны помочь в сохранении водных биологических ресурсов посредством предотвращения их незаконного оборота. Эксперимент продлится до 2025 года.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов лично проверил готовность аэропорта Петропавловска-Камчатского к эксперименту по ограничению перевозки красной икры авиарейсами.