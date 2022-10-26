Калининград, 26 октября 2022, 05:48 — REGNUM Истребители Су-27 авиаполка морской авиации Балтийского флота отработали перехват условного нарушителя воздушной границы России и тактику ведения воздушного боя с самолётами условного противника. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.
Пилоты Су-27 в ходе тактического противоборства поочерёдно выполняли поиск, обнаружение и «уничтожение» самолётов «противника». Особое внимание в ходе учений уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных манёвров на различных высотах.
В учениях было задействовано около десяти экипажей Су-27.
Как сообщало ИА REGNUM, вертолётчики Северного флота совместно с экипажем большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» отработали посадку вертолётов Ка-27 на палубу корабля.
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