Калининград, 26 октября, 2022, 05:48 — ИА Регнум. Истребители Су-27 авиаполка морской авиации Балтийского флота отработали перехват условного нарушителя воздушной границы России и тактику ведения воздушного боя с самолётами условного противника. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Су-27

пресс-служба ЗВО «Экипажи истребителей в нормативное время отработали взлёт по команде «Воздух!», произвели поиск условного нарушителя воздушной границы Российской Федерации, а затем провели выход в атаку с выполнением манёвра уклонения от ракет класса «воздух-воздух», выпущенных условным противником.

Пилоты Су-27 в ходе тактического противоборства поочерёдно выполняли поиск, обнаружение и «уничтожение» самолётов «противника». Особое внимание в ходе учений уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных манёвров на различных высотах.

В учениях было задействовано около десяти экипажей Су-27.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолётчики Северного флота совместно с экипажем большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» отработали посадку вертолётов Ка-27 на палубу корабля.

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