Бейрут, , 05:39 — REGNUM Переброска в Румынию 101-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил США грозит началом третьей мировой войны, заявил журналист Ахмад Хадж Али в эфире ливанского телеканала Al Mayadeen.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ответ на вопрос, когда начнётся Третья мировая война, таков: «Она уже началась». Неслучайно в Восточной Европе развернули 101-ую американскую воздушно-десантную дивизию «Кричащие орлы», — заявил он.

Обозреватель указал, что командир этой американской дивизии заявлял о готовности зайти на территорию бывш. УССР. Также Али отметил, что США и Великобритания своими действиями пытаются ослабить Россию, Китай и Европу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты приняли решение разместить в Румынии элитную 101-й воздушно-десантную дивизию. Позднее, 25 октября, румынские жители начали протесты против НАТО из-за переброски войск на территорию страны. Отмечалось, что жители Румынии выступали против киевского режима и Североатлантического альянса.