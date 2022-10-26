Благовещенск, , 05:41 — REGNUM С 1 ноября родители дошкольников в Благовещенске будут платить за один день посещения их ребёнком детского сада на 40 рублей больше. Сумма вырастет до 272 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе мэрии города.

В детском саду Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В администрации пояснили, что родительская плата практически полностью уходит на покупку продуктов питания, на это тратится в день 224 рубля.

«Повышение связано с ростом цен. Новая сумма не превышает максимальный размер родительской платы, установленный для Благовещенска. Постановлением правительства Амурской области на 2022 год он увеличен с 235,17 до 300 рублей», — подчеркнули в мэрии.

Там также напомнили, что для семей, в которых детский сад посещают двое и более детей, предусмотрены компенсации.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года родительская плата в детских садах города повышалась с 222 до 235 рублей. Тогда на питание одного ребёнка тратилось чуть более 169 рублей в день.