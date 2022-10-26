Москва, , 05:31 — REGNUM Доминик Джокер (Александр Бреславский) объяснил, в чём, по его мнению, заключается секрет успеха телешоу «Фабрика звёзд». Интервью с ним было опубликовано 25 октября на сайте газеты «Вечерняя Москва».

Доминик Джокер в ролике про NL Скриншот видео с YouTube-канала «Все работы хороши»

По мнению исполнителя, «Фабрика звёзд» является уникальным проектом, рассчитанным на творчество и социализацию участников. Он обратил внимание, что зрители на протяжении трёх месяцев как бы живут вместе с начинающими артистами и видят как их обычную жизнь, так и «музыкальное становление».

Бреславский отметил, что участие в «Фабрике звёзд» многое ему дало, поскольку он из моряка, закончившего Одесское мореходное училище, смог превратиться в звезду поп-сцены. «Понял: чтобы работать моряком, нужно быть влюбленным в море, как я влюблен в музыку», — пояснил хип-хоп исполнитель.

Напомним, шоу »Фабрика звёзд» выходило на Первом канале с 13 октября 2002 по 9 декабря 2007-го. Реализацией проекта руководил известный продюсер Илья Бачурин.

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