Санкт-Петербург, , 05:28 — REGNUM Корабельная тральная группа (КТГ) Балтийского флота (БФ) ВМФ России в составе базового тральщика «Павел Хенов» и рейдового тральщика РТ-57 провела в акватории Балтийского моря учения, в ходе которых обезвредила мины, поставленные условным противником. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Базовый тральщик БТ-115 «Павел Хенов» Дарья Драй © ИА REGNUM

Тральщики соединения кораблей охраны водного района Ленинградской военно-морской базы отработали противоминное обеспечение развёртывания корабельных сил БФ из пункта базирования и на переходе морем. Согласно плану учений, условный противник применил в данной акватории минное оружие.

пресс-служба ЗВО «Также в ходе ведения совместного поиска и траления мин в заданном квадрате кораблями КТГ были успешно обнаружены и уничтожены донные и якорные учебные мины… экипажи тральных кораблей уничтожили макеты плавающих мин огнём малокалиберной артиллерии».

Как сообщало ИА REGNUM, вертолётчики Северного флота совместно с экипажем большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» отработали посадку вертолётов Ка-27 на палубу корабля.

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