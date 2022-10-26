Киото, Япония, 26 октября, 2022, 05:28 — ИА Регнум. Около 50 детей в Японии приняли участие в рекламной акции по продвижению употребления насекомых в пищу, сообщает агентство Kyodo.

Simon Cliff Ненасытная саранча

Сообщается, что в мероприятии приняли участие около 50 детей, а также их родители. Им прочитали лекцию о пользе употребления насекомых в пищу. Затем детям предложили самостоятельно ловить саранчу в горах, жарить ее, а затем есть. Также им предложили отведать блюда японской кухни, где традиционные ингредиенты были заменены порошком из сверчков.

Организатором мероприятия в городе Киото выступила компания Rotary Club. Представители компании отметили, что намерены и дальше продвигать употребление насекомых в пищу.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Еврокомиссия одобрила употребление в пищу в Евросоюзе сверчков, саранчи и желтых мучных червей. Европейцы негативно оценили рекомендации ЕК и отметили, что продолжат есть традиционные продукты питания.