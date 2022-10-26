Лондон, , 05:20 — REGNUM Картина Питера Пауля Рубенса «Саломея с головой Иоанна Крестителя», считавшаяся безвозвратно утерянной в течение примерно 200 лет, может стать одним из самых дорогих шедевров, когда-либо проданных на аукционе. Об этом 25 октября сообщает The Guardian.

Гвидо Рени. Саломея с головой св. Иоанна Крестителя

Шедевр Рубенса был заново открыт в 1998 году, картина датируется примерно 1609 годом, — время, когда художник вернулся в родную Фландрию из Италии. Сюжет картины представляет библейскую историю о Саломее, которая была крайне популярна в XVII веке как предостережение мужчинам, что нужно опасаться коварных и могущественных женщин.

Картина будет выставлена на аукцион Sotheby’s в январе 2023 года. Хотя сейчас картина оценивается примерно в $35 млн (31 млн фунтов стерлингов), она вызвала сильный ажиотаж среди аукционистов.

«Саломея с головой Иоанна Крестителя — одна из самых сильных картин, когда-либо созданных Рубенсом. Шедевр невелик, но тем не менее он полностью ошеломляет вас, как только вы его видите, как из-за шокирующей силы сюжета, так и из-за его явного технического совершенства», — сказал Джордж Вахтер, председатель аукционного дома Sotheby’s.

Ожидается, что конечная стоимость картины Рубенса на торгах может оказаться одной из самых высоких и полотно может войти в число самых дорогих произведений старых мастеров, когда-либо проданных на аукционе.

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