Санкт-Петербург, , 05:07 — REGNUM Ректор Санкт-Петербургской академии художеств Семён Михайловский прокомментировал недавние акции экоактивистов, совершивших акты вандализма по отношению к известным картинам Клода Моне и Ван Гога. Об этом 26 октября сообщают «Известия».

Вандалы Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению эксперта, по настоящему защититься от действий вандалов не получится, поскольку так же невозможно защититься от сумасшедших. Михайловский подчеркнул, что подобные действия периодически совершаются, но главное то, что к ним нужно относиться именно как к актам вандализма.

«Какие бы цели вандалы ни преследовали, называя это акциями или как-то еще, оправдывать это или говорить об этом с дистанцией нельзя», — сказал Михайловский, подчеркнув, что злоумышленников должны привлекать к ответственности в соответствии с законом.

Напомним, 14 октября 2022 года две представительницы движения Letzte Generation облили супом картину «Подсолнухи» Ван Гога, выставленную в Лондонской национальной галерее. Позже, 23 октября 2022-го, экоактивисты выплеснули картофельное пюре на картину «Стога сена» Клода Моне, которая экспонируется в потсдамском музее Барберини.

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