Санкт-Петербург, 26 октября, 2022, 05:07 — ИА Регнум. Ректор Санкт-Петербургской академии художеств Семён Михайловский прокомментировал недавние акции экоактивистов, совершивших акты вандализма по отношению к известным картинам Клода Моне и Ван Гога. Об этом 26 октября сообщают «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Вандалы

По мнению эксперта, по настоящему защититься от действий вандалов не получится, поскольку так же невозможно защититься от сумасшедших. Михайловский подчеркнул, что подобные действия периодически совершаются, но главное то, что к ним нужно относиться именно как к актам вандализма.

«Какие бы цели вандалы ни преследовали, называя это акциями или как-то еще, оправдывать это или говорить об этом с дистанцией нельзя», — сказал Михайловский, подчеркнув, что злоумышленников должны привлекать к ответственности в соответствии с законом.

Напомним, 14 октября 2022 года две представительницы движения Letzte Generation облили супом картину «Подсолнухи» Ван Гога, выставленную в Лондонской национальной галерее. Позже, 23 октября 2022-го, экоактивисты выплеснули картофельное пюре на картину «Стога сена» Клода Моне, которая экспонируется в потсдамском музее Барберини.