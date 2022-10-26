Москва, , 05:06 — REGNUM В среду, 26 октября, в Москве облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха до +5… +7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

- Теплая осень в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

В ночь на 27 октября в столице облачно, дождь, температура воздуха +2… +4 °C.

Ветер юго-восточный 5−10 м/с, ночью — южный 2−7 м/с. Атмосферное давление 751 (0) мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +6… +8°C днём. Ночью — +0… +5 °C.

В четверг, 27 октября, днём в столице ожидается +5… +7 °C, по области +4… +9 °C, облачно, небольшой дождь, по области местами умеренный, атмосферное давление 751 (0) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается +1… +6 °C.

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