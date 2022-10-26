Сочи, Краснодарский край, 26 октября, 2022, 05:00 — ИА Регнум. Количество атак на российскую информационную инфраструктуру возросло в 4,5 раза с начала специальной операции России по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР, заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов в ходе форума «Спектр-2022».

Christoph Scholz Хакер

«С начала специальной военной операции на [территории б. УССР] количество значимых атак на российскую информационную структуру выросло в 4,5 раза», — заявил он.

Липов отметил, что работы по защите и повышению отказоустойчивости российских сетей начались еще в 2014 году. Тогда соответствующие поручения дал российский лидер Владимир Путин. По словам главы Роскомнадзора, России необходимо создать новые механизмы развития информационных систем в условиях постоянных атак на инфраструктуру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы департамента международной информационной безопасности российского МИД Владимир Шин заявил, что глава киберкомандования США Пол Накасоне публично признал факты проведения наступательных киберопераций против России. При этом для проведения атак использовались ресурсы и хакерские группировки киевского режима.