Исламабад, 26 октября, 2022, 04:59 — ИА Регнум. Сотрудник полиции, сопровождавший медработников, проводивших вакцинацию населения от полиомиелита, был расстрелян неизвестными в Пакистане. Об этом 25 октября сообщает Aljazeera.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

Нападение произошло в округе Пишин в провинции Белуджистан. Сотрудник полиции Мухаммед Хашим был убит возле дома, в котором медики проводили вакцинацию жильцов. По предварительным данным, два боевика приблизились к полицейскому на мотоцикле и открыли огонь. Правоохранитель скончался на месте.

Заместитель комиссара полиции округа Пишин Ясир Базай отметил, что, вероятнее всего, изначальной целью боевиков был именно сотрудник правоохранительных органов, а не медработник.

Также Ясир Базай уточнил, что кампания по вакцинации населения будет продолжена в соответствии с намеченным графиком, в провинции усилят меры безопасности вокруг медработников.

Отмечается, что нападения на полицейского произошло на фоне вспышки полиомиелита в Пакистане. В текущем году было зарегистрировано 20 случаев заболевания. При этом нападения на бригады, осуществляющие вакцинацию, не являются редкостью в стране. За последние десять лет в Пакистане было убито около 100 человек, связанных с вакцинацией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что у Афганистана есть беспрецедентная возможность полностью искоренить полиомиелит.