Рамалла , , 04:57 — REGNUM По меньшей мере шесть палестинцев погибли 25 октября в ходе столкновений с израильскими силовиками на Западном береги реки Иордан, передает телеканал CNN со ссылкой на информацию министерства здравоохранения Палестины.

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Пятеро человек погибли во время рейда, устроенного Израилем в городе Наблус. Еще 20 человек получили ранения.

Кроме того, один палестинец был застрелен в Наби-Салехе в ходе акции протеста против военной операции в Наблусе. Власти Израиля заявили, что целью операции была новая группировка палестинских боевиков «Логово льва», которая, по утверждению израильской стороны, убила двоих военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в секторе Газа была объявлена всеобщая забастовка. В рамках акции закрылись правительственные учреждения и частные организации.

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