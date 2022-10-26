Токио, , 04:52 — REGNUM Япония предоставит киевскому режиму дополнительную помощь к зиме, заявил глава японского правительства Фумио Кисида в своем видеообращении, передает телеканал NHK.

В Японии U.S. Air Force

По его словам, Токио готов предоставить Киеву обогреватели и теплую одежду. Также японские власти могут предоставить киевскому режиму технологии для переработки строительных обломков, которые были разработаны после землетрясения в 2011 году. Кроме того, премьер-министр Японии повторил фейк западных СМИ о якобы угрозах России применить ядерное оружие в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Японии отказался комментировать данные о подготовке киевского режима к совершению провокации с использованием «грязной бомбы». Глава ведомства Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио продолжит наблюдать за ситуацией.