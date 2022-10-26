Петропавловск-Камчатский, , 04:42 — REGNUM В акватории Берингова моря вблизи расположенного на Командорских островах села Никольское 26 октября произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает камчатский филиал геофизической службы РАН.

Командорские острова Latitude

камчатский филиал геофизической службы РАН «Очаг подземных толчков залегал на глубине 31 километр. Эпицентр землетрясения находился в 31 километре от села Никольское (Командорские острова)».

По данным ГУ МЧС России по Камчатскому краю, жителя ряда районов Никольского ощутили подземные толчки силой до трёх баллов. Выдвинувшиеся для обследования зданий спасатели разрушений и повреждений объектов не обнаружили.

Как сообщало ИА REGNUM, в юго-западной части озера Байкал утром 25 октября произошло землетрясение магнитудой 4,7.

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