Дакка, , 04:39 — REGNUM По меньшей мере 24 человека стали жертвами тропического циклона «Ситранг» в Бангладеш, который обрушился на страну 24 октября, сообщает газета The Guardian со ссылкой на местные власти.

Шторм Godunderstands.americanbible.org

Ранее сообщалось о девяти погибших. Большинство смертей произошло из-за падения деревьев. Два человека погибли при опрокидывании лодки на реке Джамуна. Еще одна жертва — гражданин Мьянмы — лишился жизни, упав с палубы корабля.

Кроме того, восемь человек числятся пропавшими без вести. Они находились на борту дноуглубительного судна, которое затонуло в Бенгальском заливе.

Стихия оставила миллионы людей без света, а около 10 000 домов подверглись разрушению. Помимо этого, наводнения от циклона смыли примерно 1000 креветочных ферм.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября телеканал teleSUR передал о том, что при ударе урагана «Рослин» по западной части Мексики погибли три человека.

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