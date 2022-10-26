Сиэтл, США, , 04:39 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Amazon Prime Video показал первый кадр будущего сериала Fallout на основе популярной серии видеоигр. Изображение было опубликовано 26 октября на портале Eurogamer.

Fallout Bethesda Game Studios

На опубликованном фото можно видеть нескольких персонажей будущего шоу, стоящих напротив открывшегося шлюза убежища, а также силуэт, принадлежащий, вероятно, страннику из пустошей. Номера на комбинезонах обитателей убежища говорят о том, что ему был присвоен номер «33».

Напомним, Amazon приобрела права на экранизацию серии постапокалиптических видеоигр Fallout летом 2020 года. Пилотный эпизод сериала снимает Джонатан Нолан, написавший сценарии к фильмам «Престиж», «Тёмный рыцарь» и «Интерстеллар», а также работавший над созданием сериала «Мир Дикого Запада».

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