Вашингтон, 26 октября, 2022, 04:37 — ИА Регнум. Спецоперацию на территории б. УССР страны Запада могли предотвратить, если бы признали воссоединение Крыма с Россией. Об этом 25 октября заявил ветеран войны в Ираке, обозреватель New Yorker Дэн Колдуэлл.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

По мнению Колдуэлла, Крым играет ключевую роль в обороноспособности России и поэтому для Москвы крайне важно не допускать никаких посягательств на полуостров. Более того, обозреватель предположил, что в случае, если бы Крым не воссоединился с Россией, Киев использовал бы полуостров для блокировки выхода России в Чёрное море.

«В убеждении, что без Крыма Россия становится уязвимой, есть здравое зерно. Если бы Москве смогли предоставить право владеть полуостровом, возможно, нашелся бы способ заставить ее остановить боевые действия. Без этого, как считает Владимир Путин, страна сталкивается с угрозой выживания», — поясняет Колдуэлл.

Обозреватель пояснил, что для России Крым — территория, которую она считает своей, и поэтому сложно представить, что российская сторона остановилась бы и не отреагировала на потенциальную угрозу появления «вооружённой до зубов базы НАТО» на полуострове.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Белом доме заявили о несовпадении взглядов правительства США и американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска на принадлежность некоторых территорий б. УССР.