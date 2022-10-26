Вашингтон, , 04:24 — REGNUM Президент США Джо Байден и новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони 25 октября провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили оказание помощи киевскому режиму и совместные действия против России. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Джорджа Мелони Quirinale. it

В заявлении отмечается, что президент США поздравил Мелони со вступлением в должность главы итальянского правительства. Лидеры двух стран «выразили готовность» вместе работать в рамках НАТО «по реагированию на совместные вызовы».

пресс-служба Белого дома «[Байден и Мелони] обсудили приверженность дальнейшему оказанию помощи [Киевскому режиму], призыву России к ответу за её агрессию, реагированию на вызовы со стороны Китая».

В числе прочих вопросов обсуждалось обеспечение поставок в Италию «доступных энергоносителей».

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Как сообщало ИА REGNUM, новый итальянский премьер-министр Джорджа Мелони в своей программной речи в нижней палате парламента заявила, что Италия останется надёжным партнёром НАТО, в том числе в отношении дальнейшей поддержки киевского режима.

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