Канберра, 26 октября, 2022, 04:18 — ИА Регнум. Инфляция в Австралии подскочила в третьем квартале до 32-летнего максимума, сообщается на сайте Австралийского бюро статистики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

По итогам квартала индекс потребительских цен (ИПЦ) в стране вырос на 1,8% вместо прогнозируемого увеличения в 1,6%. В годовом выражении рост ИПЦ составил 7,3%.

Скорость роста цен почти в три раза превысила темпы повышения заработной платы. Наибольшие колебания цен наблюдаются в секторе покупки нового жилья (+3,7%), бытового топлива (+10,9%) и мебели (+6,6%).

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября главный экономист компании AMP Шейн Оливер заявил, что вероятность того, что Австралия впадет в рецессию, возросли с 30% до 40%. 18 октября телеканал Nine News передал о том, что выплаты по ипотечным кредитам в стране выросли с апреля на 35% на фоне ожиданий повышения ключевой ставки Резервным банком.