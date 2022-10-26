Санкт-Петербург, , 04:09 — REGNUM Обрушение кровли произошло на складе в посёлке Металлострой в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом 26 октября сообщил журналистам замначальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Игорь Титенок.

Пожар 12019

По данным представителя МЧС, произошло обрушение кровли склада на площади 9 тыс. кв. метров. Пострадавших в результате пожара нет. Общая площадь пожара составляет 12 тыс. кв. метров.

На настоящий момент пожару присвоен третий (повышенный) номер, в тушении огня заняты более 160 человек и 45 единиц спецтехники. При борьбе с возгоранием задействованы коленчатые подъемники и пожарные автолестницы. Борьба с огнём осложняется тем, что на складе хранились в основном горючие материалы.

Передвижная лаборатория не выявила превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосфере в связи с пожаром на складе. В настоящее время пожар удалось локализовать на площади 12 тыс. кв. метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обрушении части одной из стен в ходе пожара на складе в Санкт-Петербурге.

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