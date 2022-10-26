Москва, , 04:01 — REGNUM С космодрома Байконур утром 26 октября стартовала ракета-носитель «Союза-2.1а» с кораблём «Прогресс МС-21», который доставит «новогодний» груз на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» Иван Шилов © ИА REGNUM

Старт был выполнен в 03:20 мск с площадки №31 космодрома. Стыковка корабля к малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента МКС запланирована на 05:50 мск 28 октября.

Корабль «Прогресс МС-21» доставит на МКС 2517 кг грузов — запасы топлива, продуктов питания, технических газов и материалов для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа. Также в состав «посылки» входит оборудование для выполнения научной программы и новогодние подарки членам экипажа.

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