Анкара, , 03:58 — REGNUM Подозрительный объект, похожий на морскую мину, обнаружили в Черном море на одном из гуманитарных коридоров, по которому осуществляется сделка по вывозу продовольствия с территории бывш. УССР, говорится в сообщении Совместного координационного центра (СКЦ).

Море Александр Погожев © ИА REGNUM

Для проведения предварительного осмотра к месту находки из порта Одессы вышли буксир «САПФИР» и поисково-спасательный катер САР-02.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отсутствии барьеров для продления зерновой сделки.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган заявил об отсутствии препятствий для продления зерновой сделки