Хабаровск, 26 октября, 2022, 03:49 — ИА Регнум. Межрегиональный канал поставки синтетических наркотиков в регионы Дальнего Востока был успешно перекрыт сотрудниками ФСБ в Хабаровске. Об этом 25 октября сообщила пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.

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Организованная группа преступников поставляла синтетические и растительные наркотические средства с помощью сети интернет. Двух курьеров, жителей Читы и Хабаровска, подозреваемых в нелегальных поставках наркотиков, задержали с поличным во время поставки крупной партии наркотических веществ.

В автомобилях подозреваемых были обнаружены более шести кг наркотических веществ, а по месту жительства одного из них был изъят ещё килограмм синтетических и растительных наркотиков. Отмечается, что из обнаруженного объёма наркотических веществ можно было бы изготовить более 20 тыс. разовых доз, общей стоимостью более 20 млн рублей. Курьеры стали фигурантами уголовного дела о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Организатор преступной группы был задержан позднее, у него по месту жительства были обнаружены наркотики и компьютеры, которые он использовал для создания интернет-магазинов и организации сбыта наркотических веществ. Подозреваемого этапировали в Хабаровск, в случае признания его виновным, ему грозит пожизненный срок лишения свободы.