Молдавия, 26 октября, 2022, 03:41 — ИА Регнум. Власти Молдавии запретили майнинг криптовалют на фоне энергетического кризиса, охватившего страну, говорится в заявлении республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая провела соответствующее заседание.

(сс) Richard Patterson Криптовалюта

Кроме того, в республику запрещен ввоз специализированного оборудования, используемого в указанной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября мэр молдавский столицы Кишинева Ион Чебан предупредил, что для экономии электроэнергии в городе может быть остановлено движение троллейбусов.