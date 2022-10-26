Конгрессмены от Демпартии США отозвали предложение о переговорах с Россией
Вашингтон, 26 октября, 2022, 03:40 — ИА Регнум. Направленное ранее в администрацию президента США Джо Байдена письмо, в котором содержался призыв начать с Россией переговоры для урегулирования ситуации на территории б. УССР, было отозвано его авторами — группой конгрессменов-демократов. Об этом говорится в распространённом 24 октября заявлении Прамилы Джаяпал (демократ от штата Вашингтон).
Под письмом Байдену стояли подписи порядка тридцати конгрессменов от Демпартии, включая представителей её либерального крыла: Джейми Раскина, Александрии Окасио-Кортес, Ильхана Омара, Кори Буш и Прамилы Джайпал.
Джаяпал в своём заявлении дистанцируется от заявления Маккарти и подчёркивает, что «досадное впечатление» о «какой-либо солидарности» американских системообразующих партий в вопросе о необходимости масштабной помощи Киеву не соответствует действительности.