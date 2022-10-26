Вашингтон, 26 октября, 2022, 03:40 — ИА Регнум. Направленное ранее в администрацию президента США Джо Байдена письмо, в котором содержался призыв начать с Россией переговоры для урегулирования ситуации на территории б. УССР, было отозвано его авторами — группой конгрессменов-демократов. Об этом говорится в распространённом 24 октября заявлении Прамилы Джаяпал (демократ от штата Вашингтон).

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Под письмом Байдену стояли подписи порядка тридцати конгрессменов от Демпартии, включая представителей её либерального крыла: Джейми Раскина, Александрии Окасио-Кортес, Ильхана Омара, Кори Буш и Прамилы Джайпал.

Прамила Джайпал «Прогрессивная группа Конгресса отзывает своё недавнее письмо в Белый дом по поводу [территории б. УССР]. Письмо было составлено несколько месяцев назад, но, к сожалению, было направлено сотрудниками без одобрения. Как председатель группы, я беру на себя ответственность за это. В связи со временем отправки нашего письма некоторые воспринимают его как аналог недавнего заявления лидера республиканского меньшинства [Кевина] Маккарти, в котором он угрожает прекратить помощь [киевскому режиму], если республиканцы придут к власти».

Джаяпал в своём заявлении дистанцируется от заявления Маккарти и подчёркивает, что «досадное впечатление» о «какой-либо солидарности» американских системообразующих партий в вопросе о необходимости масштабной помощи Киеву не соответствует действительности.