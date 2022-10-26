Вашингтон, , 03:38 — REGNUM Глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом призвал альянс к дальнейшей помощи киевскому режиму. Об этом сообщает пресс-служба американского Госдепартамента.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее данным, Блинкен призвал НАТО сохранять единство и продолжать оказывать поддержку киевским нацистам. Также он счет российские заявления о планах киевского режима применить «грязную бомбу» якобы необоснованными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Италию нарастить объемы военной помощи киевским нацистам. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс должен принять любые меры, чтобы не допустить победы России.