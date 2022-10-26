Москва, 26 октября, 2022, 03:24 — ИА Регнум. Облачная погода с прояснениями и небольшим дождём ожидает жителей Москвы 26 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «850-летия Москвы"в Марьино со стороны Поречной улицы

Днём в Москве ожидается +5…+7 градусов, ночью ожидается плотная облачность и дождь. Станет немного холоднее, термометры покажут не более +2…+4 градусов. Ветер будет дуть днём преимущественно юго-восточный, его скорость составит 5-10 м/сек, ночью ожидается южный ветер, при этом сила его слегка ослабнет до 2-7 м/сек.

Атмосферное давление в городе составит 751 мм рт. ст. днём и 749 мм рт. ст. ночью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что европейскую часть России до середины декабря ожидает переменчивая погода: относительно тёплые дни будут сменяться холодными, дождливые и пасмурные — солнечными. Устойчивость погода обретёт ближе к зиме.