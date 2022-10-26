Самара, , 03:23 — REGNUM По результатам тендера власти Тольятти выбрали подрядчика, который проведёт рекультивацию бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района. Контракт будет подписан с единственным участником, а его стоимость снизилась с начальных 541 456 282,05 рубля до 525 212 593,59 рубля, передаёт ИА REGNUM.

Торги Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

Победителем торгов на ликвидацию свалки возле завода ОАО «АвтоВазАгрегат» стало ООО «Новэк» из Тюмени. Оно учреждено в 2015 года для сбора не опасных отходов. Владелец и директор — Ирина Цветкова. В апреле 2022 года компания также подписала госконтракт стоимостью более 145 млн рублей на рекультивацию свалки твердых бытовых отходов вблизи с. Перевалово Тюменского района.

Напомним, проект в Тольятти должен быть реализован за три этапа — до конца 2024 года.

Ранее в администрации города сообщили, что порядка 330 млн рублей на рекультивацию предоставят из федерального бюджета.